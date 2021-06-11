Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
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Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı

Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi yaralayan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi yaralayan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisin yaralanmasına neden olan M.O., S.D. ve İ.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru kolundan yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı
Son Dakika | Polise silahlı saldırı düzenleyen 3 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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