Son dakika... Polise keserli saldırı girişiminde bulunan morg görevlisine gözaltı
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Son dakika... Polise keserli saldırı girişiminde bulunan morg görevlisine gözaltı

Son dakika... Polise keserli saldırı girişiminde bulunan morg görevlisine gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir hastanenin morgunda otopsiye yalnış cenaze gönderen görevli B.A., olayla ilgili ifadesini almak için gelen polislerin üzerine keserle yürüdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir hastanenin morgunda otopsiye yalnış cenaze gönderen görevli B.A., olayla ilgili ifadesini almak için gelen polislerin üzerine keserle yürüdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Bornova ilçesindeki hastanenin morgunda görevli B.A., iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. B.A. otopsi için Adli Tıp Kurumu'na yanlış cenazeyi gönderdi. Durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Hastaneye giden polis ekipleri, görevlinin ifade için kimlik tespitini yapmak isteyince tartışma çıktı. Morg görevlisi B.A., ididaya göre, keserle polislerin üzerine yürüdü. Olay üzerine B.A ile keseri polise teslim etmeyip saklamaya çalışan bir başka morg görevlisi, polis memuruna görev yaptırmamak için direnmek, hakaret, suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden B.A. adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı bildirilen diğer görevli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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