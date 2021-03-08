Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
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Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu

08.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:12
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu

Gelen son dakika haberine göre Muş'ta polis ve jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Muş'ta polis ve jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller, İstasyon Caddesi'nde kar yağışına rağmen kadınların gününü kutladı.

İş yerlerini ziyaret eden kadın askerler, kadınlara karanfil vererek gönüllerine dokundu. Kadınlar da günlerini kutlayan jandarma ve polis ekiplerine hem dua hem de teşekkür etti.

Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan, gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın astsubaylar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Doğan, "Dünyanın her tarafında varlığını hissettiren kadınlarımızı unutmadık. Karanfil dağıtarak günlerini kutladık, gönüllerine dokunduk." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli komiser Nilgün Şimşek ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde bütün kadınlarımızın gününü kutladık. Kar yağışına rağmen karanfil dağıtıyoruz. Kadınlarımızın destekçisiyiz ve her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kadınlardan Merve Tokdemir de "Bizim için değerli bir gün. Etkinlik sayesinde mutlu olduk. Bizi unutmayan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu
Son dakika haberi... Muş'ta güvenlik güçleri, kadınlara karanfil dağıtarak gönlüne dokundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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