Son Dakika | Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 46 fişek bonzai, 17,5 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.Ö. ve suça sürüklenmiş çocuk K.K., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 ikamette yapılan aramada, 27.8 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan K.D., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı