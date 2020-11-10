Son dakika: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
10.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:10
Son dakika haberi: Gaziantep polisi, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gaziantep polisi, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 7 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı