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Son dakika: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

10.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:10
Son dakika: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi: Gaziantep polisi, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gaziantep polisi, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 7 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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