Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı
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Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheliden 1'i tutuklandı Denizli'de, operasyona gelen polisleri fark eden şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucu maddeyi banyo giderine döktü.

Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı

Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de, operasyona gelen polisleri fark eden şüpheliler, bulundurdukları uyuşturucu maddeyi banyo giderine döktü. Tacirlerin yok etmeye çalıştığı uyuşturucu, polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımıyla çekildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

Polisler uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle yakaladı

Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı
Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı
Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı
Son dakika: Polis, uyuşturucu operasyonunda banyo giderine dökülen uyuşturucuyu elektrikli süpürgeyle topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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