Son dakika: Polis teşkilatına "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İçişleri Bakanlığınca afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından AFAD Bolu eğitmenleri tarafından Sağlık Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü eğitim salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Verilen eğitim kapsamında, "Afet ve Acil Durum Çantası", "Planlama", "Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler", "İletişimin kesilmemesi" ve "Deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konusunda polis teşkilatına bilgi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz