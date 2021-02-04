Son dakika: Polis teşkilatına "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Polis teşkilatına "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

04.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:48
Son dakika: Polis teşkilatına

Son dakika haberi... Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İçişleri Bakanlığınca afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından AFAD Bolu eğitmenleri tarafından Sağlık Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü eğitim salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Verilen eğitim kapsamında, "Afet ve Acil Durum Çantası", "Planlama", "Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler", "İletişimin kesilmemesi" ve "Deprem sonrası ilk 6 saatte yapılacaklar" konusunda polis teşkilatına bilgi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Didem Kınalı Jason Statham
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Hakan Kutlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Adana Ankara Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Polis teşkilatına "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:03:12. #1.16#
title