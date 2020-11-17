Son Dakika | Polis telefon kaçakçılarına göz açtırmıyor
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Son Dakika | Polis telefon kaçakçılarına göz açtırmıyor

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:37
Son Dakika | Polis telefon kaçakçılarına göz açtırmıyor

Son dakika haberler: Gaziantep'te araç içerisine saklanmış halde 22 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Gaziantep'te araç içerisine saklanmış halde 22 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Karatarla Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları araçtan 22 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Ekipler araç içerisinden ayrıca 55 adet şarj cihazı ve 55 adet şarj cihazı kablosu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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