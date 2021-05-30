Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
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Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı

Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muş İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği tarafından "İlmek İlmek Anadolu" projesi kapsamında tekstil firmalarında çalışanlara; terör örgütlerinin amaçları, eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği tarafından "İlmek İlmek Anadolu" projesi kapsamında tekstil firmalarında çalışanlara; terör örgütlerinin amaçları, eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tekstil firmalarını gezerek çalışanlara, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundu. Tekstil firmalarında çalışan bin 500 personele bilgi aktaran TEM Şube Müdürü Anıl Özkaya, gençlere terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdığını anlatan kısa film izletti.

Programda yapılan sunumlarla çok faydalı bilgilere sahip olduklarını anlatan tekstil firması çalışanlarından Leyla Güler, "Terör örgütlerinin insanları nasıl kandırdıklarını, dağa çıkardıklarını, yanlışa sürüklediklerini anlamış olduk. Bizde burada öğrendiklerimizi çevremize anlatacağız. Bu programın çok faydası olduğunu düşünüyorum. Doğruyla yanlışı ayırt edebiliriz. Filmlerde de genellikle hepimizin kardeş olduğu anlatıldı. Terör örgütlerinin insanların aklını çeldiğini bir kez daha anlamış olduk" dedi.

Program, soru cevap kısmının ardından çalışanlara çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu. - MUŞ

Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı
Son Dakika | Polis, tekstil çalışanlarına terörün kirli yüzünü anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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