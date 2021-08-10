Son dakika! Polis şüphelendi araçtan uyuşturucu madde çıktı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda 1.60 gram Metamfetamin maddesi ve 0.78 gram esrar maddesi ve 1.60 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı