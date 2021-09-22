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Son dakika: Polis sokak satıcılarına göz açtırmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Polis sokak satıcılarına göz açtırmadı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in merkez ve Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önleme kapsamında yapılan operasyonlarda çok miktarda esrar ele geçirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in merkez ve Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önleme kapsamında yapılan operasyonlarda çok miktarda esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 9 şahıs yakalanırken, şahıs hakkında adli işlem yapıldığı ve işlemler neticesinde serbest bırakıldıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda; 849 gram Esrar maddesi, 10 kök Hint Keneviri bitkisi, 9,64 gram Metamfetamin maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildiği ifade edildi. - BALIKESİR

Son dakika: Polis sokak satıcılarına göz açtırmadı

Son dakika: Polis sokak satıcılarına göz açtırmadı

Son dakika: Polis sokak satıcılarına göz açtırmadı

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