Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi - Haberler
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Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel haberine göre Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdiGAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

GAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gaziantep, Polis, Silah, Yerel, Haber

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