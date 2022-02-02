Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel haberine göre Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdiGAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.
GAZİANTEP (İHA) - Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi
GAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.