Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de sahte içki üretimine yönelik düzenlediği ikinci operasyonda, bir depoda 5 kişi suçüstü yakalanırken, 1 ton sahte içki ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sahte içki üretimine yönelik düzenlediği ikinci operasyonda, bir depoda 5 kişi suçüstü yakalanırken, 1 ton sahte içki ele geçirildi.

Sabah saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın yapılıp 5 ton kaçak içki ele geçirilmişti. Yapılan baskından saatler sonra yine Başakşehir'de kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen başka bir depoya baskın düzenlendi. Depoda kaçak alkol üretimi yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı, içeride 1 ton kaçak içki ile 5 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

Polis, sahte içki üretenlere göz açtırmıyor: Depoya yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi

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