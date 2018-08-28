Son Dakika! Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, Makam Odasında İntihar Etti

Samsun Polis Okulu Müdürü Cihan Alagöz, makam odasında intihar etti. Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaparken 2015 yılında Samsun Polis Meslek Yüksek Okuluna tayin edilen 1.Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz, silahı kafasına dayayarak ateşlediği iddia edildi.

POLİS OKULU MÜDÜRÜ MAKAM ODASINDA İNTİHAR ETTİ

2015 yılında Trabzon'dan Samsun'a atanan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Alagöz'ün 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulundaki makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi geldi. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz'ü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına ateşleyen Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Cihan Alagöz'ün mesai arkadaşları olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

CİHAN ALAGÖZ KİMDİR?

1964 yılında Çorum'da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun İl Emniyet Müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de Uluslararası kuruluşta (TIPH) görev yaptı.

Trabzon POMEM Müdürü olarak görevine devam etmekte iken 08.04.2015 tarihinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atandı ve 16/04/2015 tarihinde görevine başladı. Cihan Alagöz'ün iki çocuğu vardı.