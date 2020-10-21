Son dakika... Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı
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Son dakika... Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

21.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:13
Son dakika... Polis merkezi önündeki aracın altına bomba bırakan PKK/PYD'li 2 terörist tutuklandı

Son dakika haberler... GAZİANTEP'te, hafta sonu polis merkezi önündeki park halinde bulunan aracın altına zaman ayarlı düzeneğe sahip 1200 gram patlayıcı bulunan çantayı bıraktığı belirlenerek yakalanan PKK/PYD üyesi 2 terörist tutuklandı.

GAZİANTEP'te, hafta sonu polis merkezi önündeki park halinde bulunan aracın altına zaman ayarlı düzeneğe sahip 1200 gram patlayıcı bulunan çantayı bıraktığı belirlenerek yakalanan PKK/PYD üyesi 2 terörist tutuklandı.

Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan, 2012 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 10 kişinin şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Karşıyaka Polis Merkezi önünde geçen cumartesi günü park halindeki aracın altında bir kişi çanta bırakıp, otomobille kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede çantada 3 parça halinde yaklaşık 1200 gram ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı bulundu. Patlayıcı imha edilerek saldırı engellenirken, olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelilerden H.H.'nin patlayıcı bulunan çantayı aracın altına bıraktığı, V.E.İ.'nin ise otomobille kaçmasına yardımcı olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen PKK/PYD terör örgütü üyesi olan şüpheliler; 'Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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