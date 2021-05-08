Polis memurundan örnek davranış
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Polis memurundan örnek davranış

Polis memurundan örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'da yardım kolisi götürdükleri evin yaşlı sahiplerinin boya yaptığını gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarını boyadı.

Çorum'da yardım kolisi götürdükleri evin yaşlı sahiplerinin boya yaptığını gören polis memuru, boya rulosunu alarak evin duvarlarını boyadı.

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Bayat Gediğin de ikamet eden K.Ö. ve M.Ö. adlı vatandaşlara Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında gıda kolisi götüren toplum destekli polis ekibi, ikamet sahibi K.Ö'nün evin duvarlarını boyadığını gördü. Yaşlı amcanın boya yapmakta zorlandığını fark eden polis memuru O.A. elinden boya ruloyu alarak evin duvarlarını boyadı.

Yaşadıkları karşısında duygulanan K-M Ö. çiftti, Allah devletimize de, milletimize de zeval vermesin şeklinde duygularını dile getirdiler.

(Bülent Özkaleli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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