Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
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Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı Mesai arkadaşları yaralı polis memuru için seferber oldu Esenyurt'ta sabah saatlerinde 1'i kamyon 3 aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan ve göreve gittiği öğrenilen polis...

Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı

Mesai arkadaşları yaralı polis memuru için seferber oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde 1'i kamyon 3 aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan ve göreve gittiği öğrenilen polis memuru, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Görev yaptığı yerde kaza haberini alan diğer meslektaşları ise olay yerine gelerek yaralı arkadaşları için adeta seferber oldu.

Kaza sabah saatlerinde Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 53 AAK 426 plakalı hususi araç sürücüsü kendisini bir başka aracın sıkıştırmasıyla aynı istikamette giden 34 NS 2957 plakalı bir polis memurunun kullandığı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle polis memurunun yönetimindeki araç karşı şeride uçarak 34 PR 0231 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar araç içinde sıkışan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Meslektaşları için seferber oldular

Araç içinde yaralanan polis memurunun Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ve kaza noktasına yakın bir bölgede bulunan polis merkezinde görevli olduğu öğrenildi. Sabah mesaiye giderken yaralanan polis memuru için meslektaşları da seferber oldu. Olay yerine gelen ambulans ile polis, hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafikte yoğunluğu yaşanırken yaralı polisin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

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Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı - Haberler
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