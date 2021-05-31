Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu

Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu.

Bucak'ta görevli polis memuru Sercan Ç. evinde ölü bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Ç., ikamet ettiği Yaşampark'ta ki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, mesai arkadaşları Sercan Ç.'nin işe gelememesinden şüphelenerek kontrol amaçlı polis memurunun evine gittiler. Telefonlara cevap vermeyen Sercan Ç.'nin evine giden arkadaşları çilingir ve itfaiyeye haber vererek kapıyı açmayı başardılar. Kapının açılmasıyla polis memurunun hareketsiz bedenini gören arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Sercan Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde durulan konu ile alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURDUR

Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu
Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Polisi peşinden sürükleyen gence babası bile sahip çıkmadı: Terbiyesizlik yapma
Polisi peşinden sürükleyen gence babası bile sahip çıkmadı: Terbiyesizlik yapma
Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Antony Blinken Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:18:58. #1.13#

title