Son dakika... Polis maske denetimi yaptı, uymayanlara ceza kesildi
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Son dakika... Polis maske denetimi yaptı, uymayanlara ceza kesildi

Son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, maske takmadığı için polis tarafından durdurularak ceza yazılan motosikletli genç, "Çok bilinçsiz bir hareket benim yaptığım" diye konuşurken, maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Son dakika... Polis maske denetimi yaptı, uymayanlara ceza kesildi
19.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:59

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, maske takmadığı için polis tarafından durdurularak ceza yazılan motosikletli genç, "Çok bilinçsiz bir hareket benim yaptığım" diye konuşurken, maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden dışarıya çıkarken maske takımının zorunlu hale geldiği ilçede yükseliş eğilimine giren korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini artırdı. PTT ve Hal kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, yayaların yanı sıra durdukları otomobil ve motorlu araçların maske takmayan sürücülerine maske takılmasının zorunlu olduğu hatırlatmasını yaparak idari para cezası uyguladı. Denetimlerde maske takma kuralına uymadığı belirlenen 11 kişiye kişi başı 800 lira olmak üzere toplamda 8 bin 800 liralık idari para cezası kesildi. Maskelerini düzgün takmayan vatandaşları da burunlarını da kapatması yönünde uyaran ekipler, denetimlerde maskesi olmadığını belirten sürücülere de maske vererek yolculuğuna izin verdi. Ekiplerin uygulama yaptığını görünce ceza yememek için maske takmaya çalışan sürücülere ise polis ekipleri araçlarını durdurarak işlem yaptı. Denetim esnasında PTT kavşağına gelen ve yüzünde maske olmayan bir motosikletli genci durduran polis ekipleri, gence, "Az önce de seni geçerken maske konusunda uyarmadık mı?" sözlerinin ardından yine maskesi olmadığı için cezai işlem uyguladı.

Motosikletli genç, muhabirin, "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusunu uzun bir müddet cevapsız bıraktıktan sonra, çektiği görüntüleri youtube kanalı olduğunu belirterek yayınlamak üzere kendisine de göndermesini istedi. Muhabirin sorularına kamerasını kapatması halinde cevap vereceğini söyleyen motosikletli genç, daha sonra yaptığının doğru olmadığını dile getirerek, "Çok bilinçsiz bir hareket benim yaptığım. Hatamı kabul ediyorum. Günlük hayatta tabii ki takıyorum, motosiklet üzerinde de her zaman Şu an yok çünkü firmaya bir şey götürmek zorundayım" derken, yediği ceza konusunda ise, "Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Motosikletli genç, polise hakkında ceza uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek istediği esnada çekimlerini sürdüren muhabire tepki gösterdikten sonra polisin verdiği maskeyi takarak kontrol noktasından ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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