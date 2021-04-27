Polis "maske cezası" dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı
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Polis "maske cezası" dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana polisi vatandaşları, cep telefonlarına 985 lira maske cezası uygulandığı belirtilen SMS ile birlikte link göndererek dolandırmak isteyenlere karşı kapı kapı gezerek uyardı.

Adana polisi vatandaşları, cep telefonlarına 985 lira maske cezası uygulandığı belirtilen SMS ile birlikte link göndererek dolandırmak isteyenlere karşı kapı kapı gezerek uyardı.

Yeni tip korona virüs yaklaşık 14 aydır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Vatandaşların virüsten korunması için maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kurala uymayanlara da Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası verilmeye başlandı. Pandemi döneminde daha önce devletin verdiği yardım parası, dezenfektan, aşı randevusunda olduğu gibi dolandırıcılar cezaları da fırsata çevirdi. Dolandırıcılar vatandaşların cep telefonlarına, "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 985 lira maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi" yazıp linkle birlikte SMS gönderiyor. Vatandaşların linke tıkladığında telefonu ele geçirip rehberindeki vatandaşlara SMS gönderiliyor ya da telefondaki banka uygulamaları ele geçirilerek içi boşaltılıyor.

Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne vatandaşların dolandırılıp mağdur olmaması için evler tek tek gezilerek uyarılması talimatını verdi. Talimat üzerine kadın ve erkek polislerden oluşan bir tim Adana genelinde tüm kapıları tek tek çalarak vatandaşları gelen SMS'lere itibar etmemeleri SMS'leri hemen silmeleri ve linke tıklamamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca devletin vatandaşlarından böyle para istemeyeceği de hatırlatıldı. Vatandaşlar ise polise uyarıda bulundukları için teşekkür edip, "Bize de bu tür SMS'ler geliyor ancak hiç itibar etmiyoruz. Daha önce de aşı ile ilgili SMS gelmişti. O zaman da şüphelenip hemen Sağlık Bakanlığının hatlarını aradık. Bunun da dolandırıcılık olduğunu anladık" dedi. - ADANA

Polis 'maske cezası' dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı
Polis 'maske cezası' dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı
Polis 'maske cezası' dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı
Polis 'maske cezası' dolandırıcılığına karşı kapı kapı dolaşıp uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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