Son Dakika: Polis karantinayı ihlal eden Kovid-19 temaslısını kahvehanede buldu
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Son Dakika: Polis karantinayı ihlal eden Kovid-19 temaslısını kahvehanede buldu

01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:33
Son Dakika: Polis karantinayı ihlal eden Kovid-19 temaslısını kahvehanede buldu

Son dakika habere göre Bursa'nın İznik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ev karantinasına alınan kişiye, dışarıda olduğu tespit edilince ceza verildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ev karantinasına alınan kişiye, dışarıda olduğu tespit edilince ceza verildi.

Mustafa B. (65), Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin temaslıları arasında yer aldığı gerekçesiyle 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.

Komşularının, bu kişiyi evden çıktığı için şikayet etmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Mustafa B'nin fotoğrafıyla araştırma yapan ekipler, bu kişiyi halk pazarının karşısındaki kahvehanede otururken buldu.

Tedbirlere uymamasından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası verilen ve polis eşliğinde sosyal mesafe gözetilerek evine bırakılan Mustafa B'ye eşi tepki gösterdi.

Görevliler, karantinayı tekrar ihlal ederse Mustafa B'nin öğrenci yurduna yerleştirileceğini eşine anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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