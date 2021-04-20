Son Dakika | Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı

Son Dakika | Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Beyoğlu'nda Güvenlik Bora Amirliği ekiplerince kahvehaneye düzenlenen korona virüs baskınında bir kişi camdan kaçmaya çalıştı.

Beyoğlu'nda Güvenlik Bora Amirliği ekiplerince kahvehaneye düzenlenen korona virüs baskınında bir kişi camdan kaçmaya çalıştı. Yüksekliği görünce fikir değiştirerek bu kez kahvehaneye tırmanan şahsa, ceza kesildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kahvehanelere ve kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'ndeki kahvehane giren ekipler, içeride oyun oynayan 14 kişiye toplam 48 bin 426 TL ceza kesti.

Ekiplerin kahvehane baskını sırasında ilginç bir görüntü oluştu. Polis baskınıyla panikleyen bir kişi, camdan atlayarak kaçmak istedi. Ancak aşağı baktığında mesafenin yüksek olduğunu gören şahıs, vazgeçerek tekrar kahvehaneye tırmandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Polis kahvehaneyi basınca camdan kaçmaya çalıştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:28:41. #1.16#

title