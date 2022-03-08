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Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı, Fatih Keçe - Genel
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Son dakika genel haberi: Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttıADANA Adana'da polis trafikte durduğu kadın sürücülere, kadınlar gününü kutlayıp karanfil dağıttı.

ADANA (İHA) - Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

ADANA Adana'da polis trafikte durduğu kadın sürücülere, kadınlar gününü kutlayıp karanfil dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda durdurulan kadın sürücülere ve araçlarda bulunan kadınların gününü kutladı. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin karanfil verdiği kadınlar, kendilerini unutmadıkları için polislere teşekkür etti.

Ayrıca Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, makamında ağırladığı kadın polislere karanfil verdi. Kadın polisler için emniyet müdürlüğü yemekhanesinde kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

Son dakika haber... Polisler kadın sürücülere karanfil dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Genel

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü, Adana, Polis, Genel, Yerel, Haberler

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