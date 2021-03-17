DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
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DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı

17.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:49

Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladıDÜZCE'de, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı

DÜZCE'de, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil, polis tarafından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Kaçmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, D-655 Karayolu Beyciler mevkiinde önlem alan polis, kontrol noktalarından serbestçe geçmek için önüne bir gazete dağıtım şirketinin sahte evraklarını koyan 34 TR 7437 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayınca polis aracın lastiklerine ateş etti. Lastiği patlayan aracın sürücü, yaklaşık 100 metre sonra durmak zorunda kaldı. Bir benzin istasyonunun önünde araçtan inerek kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olduğu değerlendirilen metamfetamin ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı
DÜZCE Polis, kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirlerini otomobilin tekerine ateş ederek yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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