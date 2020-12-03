Son dakika: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

03.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:38
Son dakika: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

Son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine düzenlenen operasyon sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine düzenlenen operasyon sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesinde kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, işyerlerinde yaptıkları arama sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Son dakika gündem: Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ivana Sert İrem Derici Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Sörloth Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler İran Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 10:39:36. #1.14#
title