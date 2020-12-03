Son dakika: Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Son dakika haberine göre Gaziantep'te kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine düzenlenen operasyon sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Gaziantep'te kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine düzenlenen operasyon sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesinde kaçak telefon ticareti yapan 2 işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, işyerlerinde yaptıkları arama sonucu 49 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı