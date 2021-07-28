Son dakika: Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 saat 15 dakika sonra yakaladı
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Son dakika: Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 saat 15 dakika sonra yakaladı

Son dakika: Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 saat 15 dakika sonra yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'da, otomobille önünü kestikleri motosikleti bıçak tehdidi ile gasp eden 2 kişi, polisin yaptığı ısrarlı takip sonrası olaydan 1 saat 15 dakika sonra yakalandı.

Afyonkarahisar'da, otomobille önünü kestikleri motosikleti bıçak tehdidi ile gasp eden 2 kişi, polisin yaptığı ısrarlı takip sonrası olaydan 1 saat 15 dakika sonra yakalandı.

Olay, Fatih Mahallesi Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde M.H.B. (16) ve kardeşi O.B. (15) isimli şahıslar dedelerine ait motosikleti alarak gezmeye çıktı. Motosikletle seyir halinde olan iki kardeşin önünü çevre yolunda 32 DK 810 plakalı otomobil keserek durdurdu. Ardından araçtan inen iki şahıs kardeşlere bıçak göstererek korkutup bindikleri motosikleti gasp etti. Sonrasında şahıslardan birisinin otomobille yoluna devam ettiğini, diğerinin ise gasp edilen motosiklete binerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Aracın plakasını alan kardeşler olayın ardından polisi arayarak yardım istedi.

Polis şahısları olaydan 1 saat 15 dakika gibi kısa bir sürede yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araç plakası sorgulamasında otomobilin E.K. isimli kadının üstüne kayıtlı olduğunu tespit etti. Aracı kullanan kişinin ise çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 21 ayrı suç kaydı olan Sinan K., (27) olduğunu belirleyen ekipler aracın peşine düştü. Polis yürüttüğü titiz çalışma sonrası Sinan K.'yı ve gasp olayında ona yardım eden Fırat Ö. (23) isimli şahısları gasp ettikleri motosiklet ile yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahısları olaydan sadece 1 saat 15 dakika sonra yakalamayı başarırken, şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, olaya karışan Fırat Ö.'nün de 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Polis ısrarlı takibi ile bıçaklı gaspçıları sadece 1 saat 15 dakika sonra yakaladı - Haberler
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