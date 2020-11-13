Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı
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Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

13.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:40

Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 oto ve 6 motosiklet hırsızlığı yapan 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığına yönelik 27 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarla Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde 8 oto, 6 motosiklet ve 1 plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 19 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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