Son dakika! Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
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Son dakika! Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı

Son dakika haberi: Gaziantep Emniye Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Son dakika! Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
21.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:12

Gaziantep Emniye Müdürlüğü ekipleri, hırsızlara yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perilikaya mahallesinde bir ikamete yaptıkları operasyonla hırsızlık şüphelisi 3 şahsı gözaltına aldı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda hırsızlık malzemesi tespit etti.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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