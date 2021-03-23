Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
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Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza

23.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:45

Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza Adana'da hareket halindeyken polis helikopterini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücüye 315 lira para cezası uygulandı Sürücü sosyal medya hesabından, "Ben helikopteri merak ettim çektim 315 lira ceza yedim, siz bu hataya...

Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza

Adana'da hareket halindeyken polis helikopterini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücüye 315 lira para cezası uygulandı

Sürücü sosyal medya hesabından, "Ben helikopteri merak ettim çektim 315 lira ceza yedim, siz bu hataya düşmeyin" diye uyardı

ADANA - -Adana'da hareket halindeyken polis helikopterini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücüye 315 lira para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Gaziantep istikametine doğru trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması başlattı. Polis uygulama sırasında sürücülerin yaptığı ihlalleri belirlemek için helikopterden alınan görüntülerden de yardım aldı. Bu sırada, otoyoldan giden ve isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen bir sürücü hareket halindeyken gördüğü polis helikopterini merak edip cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü çekim yaparken helikopter kamerasıyla görüntülendi.

Helikopterde bulunan polis sürücünün kural ihlali yaptığını hemen karadaki polislere telsizle bildirdi. Bunun üzerine sürücü durdurulup hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 lira para cezası verildi. Sürücü helikopteri merak edip onu cep telefonu kamerasıyla çektiğini, konuşmadığını söyleyince polisler de, helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini söyledi. Sürücü bu durumu öğrenince cep telefonun tekrar çıkartıp video çekerek, "Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Bende onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin. Sağolsun ağabeylerim güzel bir ayar verdi" dedi.

Sürücü sosyal medya hesabından ayrıca "Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş ceza yedim" yazdığı görüldü.

Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza
Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye 315 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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