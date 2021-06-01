Son Dakika | Polis ekiplerince yakalanan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklandı
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Son Dakika | Polis ekiplerince yakalanan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklandı

Son Dakika | Polis ekiplerince yakalanan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Mayıs ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 374 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 142'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen 'Şok' uygulamalarında, 25 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca, 209 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklet-bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadelede ise 36 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ise kayıp olarak aranan 20 çocuk kısa sürede bulunarak ailelerine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Polis ekiplerince yakalanan bin 374 şüpheliden 142'si tutuklandı - Haberler
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