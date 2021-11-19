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Son dakika... Polis ekipleri vatandaşın bulduğu 9 bin 800 lirayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Polis ekipleri vatandaşın bulduğu 9 bin 800 lirayı sahibine teslim etti

Son dakika 3. sayfa haberi... Erzincan'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan 9 bin 800 lira polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan 9 bin 800 lira polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Binali Yıldırım Mahallesinde bulunan Esat Muhlis Camisi şadırvanında, içerisinde 9 bin 800 lira para olan ve kimliği içerisinde bulunmayan cüzdanı bulan Ş.A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde kimlik bulunmayan cüzdanın kime ait olduğunu bulmak için çalışma başlattı.

Belediye hoparlöründen anons yapılması üzerine polis ekiplerine ulaşan Yeter Yüce (78) içerisinde paraları bulunan cüzdanını teslim aldı.

Kaybettiği paralarını bulan yaşlı kadın büyük mutluluk yaşadı. Yüce, duyarlı hareketinden dolayı vatandaşa ve titizlikle çalışan polis ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

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