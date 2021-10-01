Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı - Haberler
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Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında üniversite yerleşkesindeki yerli ve yabancı öğrencileri zararlı alışkanlıklar ve terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

KARABÜK (İHA) - Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı

KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında üniversite yerleşkesindeki yerli ve yabancı öğrencileri zararlı alışkanlıklar ve terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri faaliyete geçirilen 'El Ele Güvenli Geleceğe' proje kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Karabük Üniversitesi Yerleşkesinde bilgilendirme standı kurdu. Stantta Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Güvenlik Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Toplum Destekli Şube ekipleri yer aldı. Ekipler öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, öğrenci gençliği içerisinde eleman kazanmalarını engellemek konularında bilgilendirdi.

Ekipler öğrencilere broşür dağıtarak uyuşturucu madde kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, karşılaştıkları şüpheli ve olay karşısında derhal polise ihbarda bulunmaları talebinde bulundu.

Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı

Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı

Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı

Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Polis ekipleri üniversite öğrencilerini hem terör örgütlerine hem de uyuşturucuya karşı uyardı - Haberler
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