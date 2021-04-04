Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu
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Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

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Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Son dakika haberler: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sokak hayvanlarının karnı doyuruldu.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sokak hayvanlarının karnı doyuruldu.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri sokak hayvanlarını tek tek bularak onlara yem ve su verdi. Polis ekipleri karınlarını doyurduğu sokak hayvanlarını sevmeyi de ihmal etmedi. - ADIYAMAN

Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu
Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu
Son dakika! Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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