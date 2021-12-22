Son dakika... Polis ekipleri kamyonda 6 milyon makaron ele geçirdi - Haberler
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Son dakika... Polis ekipleri kamyonda 6 milyon makaron ele geçirdi

Son dakika... Polis ekipleri kamyonda 6 milyon makaron ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Niğde'de polis ekipleri tarafından bir kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polis ekipleri tarafından bir kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda kaçak makaron bilgisine ulaştı. Ekipler kamyona yaptığı operasyonda 6 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçidi.

Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. - NİĞDE

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