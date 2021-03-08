Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı
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Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı

08.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:09
Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı

Son dakika haber... Kayseri'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayarak, karanfil hediye etti.

Kayseri'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayarak, karanfil hediye etti.

Korona virüs salgını ile ülke genelindeki mücadelenin tüm alanlarda titizlikle sürdürülebilmesi için Kayseri'de de de yoğun bir çaba gösteriliyor. Valilik nezdinde tüm kurumlarda çalışmalar eksiksiz bir şekilde yerine getirilirken, Kayseri polisi de örnek bir davranış sergiledi.

Halkın kalabalık şekilde bulunduğu merkezi bölgelerde, meydanlarda, toplu ulaşım araçlarında, cadde, sokaklarda ve parklarda sosyal mesafe, maske ve izolasyon konularında kontrollerini arttıran ekipler, kurallara uyulması yönünde yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde, kendi sağlığı ve toplum sağlığı açısından kurallara uygun davranarak maske kullanan kadınlara hem teşekkür etti hem de karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Aldıkları hediye karşısında mutlu olduklarını belirten kadınlarda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı
Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı
Son dakika... Polis ekipleri kadınlara 'karanfil' hediye etti, günlerini kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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