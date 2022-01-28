Son dakika: Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor - Haberler
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Son dakika: Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Son dakika haber: Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir adreste ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 145 kg kıyılmış tütün, 26 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 18 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla alakalı 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Haber

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