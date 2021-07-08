Son Dakika | Polis durdurduğu araçta 915 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
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Son Dakika | Polis durdurduğu araçta 915 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Son Dakika | Polis durdurduğu araçta 915 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 915 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 915 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 915 adet sentetik ecza diye adlandırılan değişik markalarda uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Operasyon sonrası araç içerisinde bulunan H.A., (28) ve M.Ş., (32) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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