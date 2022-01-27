Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi - Haberler
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Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: Düzce'de polis memuru aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de polis memuru aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube ekibi, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde görevini icra ettiği sırada bir köpek aracın camına yaklaştı.

Köpeğin aç olduğunu anlayan polis memur Murat Sarıay, camı açarak kendileri için aldıkları krakeri vererek besledi.

Öte yandan Sarıay, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine durumu bildirerek bölgeye mama bırakılmasını istedi.

Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

Son dakika: Polis aracının camına yanaşan köpeği polis elleriyle besledi

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Polis, Düzce, Güncel, Haber

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