Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçradı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Plastik fabrikasına çıkan, palet üretim tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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