Son dakika... Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu
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Son dakika... Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu

Son dakika... Plastik boruların altında kalan adam hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, oğlunun dükkanında üzerine devrilen boruların altında kalan adam hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, oğlunun dükkanında üzerine devrilen boruların altında kalan adam hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Hamzafakılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; C.G. isimli kişi oğluna ait ev malzemeleri olan depoda kapıyı açtığı sırada kafasına plastik borular düştü. Kanlar içinde kalan C.G. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan 112 sağlık ekipleri C.G'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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