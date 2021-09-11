Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarında mücadele eden Plaj Futbolu Milli Takımı, üçüncü maçında Kazakistan'ı 9-2 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de gerçekleştirilen müsabakaların ilk maçında Litvanya'ya 3-0 yenilen ardından Yunanistan'ı 7-5 mağlup eden ay-yıldız ekip, Kazakistan'ı Serkan, Seyit Ahmet, Barış (3), Cem Keskin (2), Volkan ve Semih'in golleriyle 9-2 kazandı ve finale adını yazdırdı.

Grubun diğer maçında Yunanistan Litvanya'yı 5-4 yendi. Diğer grupta ise Estonya, Moldova'yı 4-3 mağlup etti ve finalde millilerin rakibi oldu. Final maçı yarın Avenida do Brasil Stadı'nda oynanacak.

Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.