Son dakika... PKK'ya lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı
17.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:11
Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya, lojistik destek sağladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.K., tutuklandı.
ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya, lojistik destek sağladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.K., tutuklandı.
- Adıyaman
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.K. isimli şüphelinin, PKK terör örgütüne jeneratör, kitap, gıda ve çeşitli yaşam malzemesi temin ettiği belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.K. kent merkezindeki adresinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Adıyaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN