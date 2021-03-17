Son dakika... PKK'ya lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı
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Son dakika... PKK'ya lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı

17.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:11
Son dakika... PKK'ya lojistik destek sağlayan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya, lojistik destek sağladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.K., tutuklandı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya, lojistik destek sağladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada M.K. isimli şüphelinin, PKK terör örgütüne jeneratör, kitap,  gıda ve çeşitli yaşam malzemesi temin ettiği belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.K. kent merkezindeki adresinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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