Son dakika haber... PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika haber... PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı

Son dakika haber... PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Denizli'de terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 7 şüpheli yakalandı.

Denizli'de terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası alan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olan ve propaganda yaptıkları tespit edilen haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu FETÖ terör örgütünün üyesi oldukları tespit edilen ve örgütün eğitim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri anlaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yine FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve aranan 2 şüpheli yakalandı.

2 şüphelinin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. Ayrıca PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Son dakika haber... PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına operasyon: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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