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Son dakika: PKK'nın 'merkez komite üyesi', MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika: PKK'nın 'merkez komite üyesi', MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı (57) Suriye'de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü Pkk'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı (57) Suriye'de silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde merkez komite üyesi, 'Haydar Varto' kod adlı Engin Karaaslan'ın, MİT'in sahadaki ajanları sayesinde, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Karaaslan, bunun üzerine Kamışlı-Haseke ana yolundaki Eli Fero mevkisinde düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ

Terör örgütüne 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan'ın, 1990'lı yıllarda Suriye'nin Şam bölgesinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, 2000'li yıllarda ise PKK'nın sözde Ermenistan temsilciliği görevini üstlenerek, 'KCK adalet divanı üyesi' olarak görev yaptığı öğrenildi. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan terörist Karaaslan'ın, en son PKK'nın Suriye'deki sözde en üst yürütme organı 'PKK Suriye sekreteryası üyesi ve PKK/KCK Suriye genel sağlık sorumlusu' olarak görev yaptığı tespit edildi.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNE ALINDI

Örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda sözde üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını yapan Engin Karaaslan'ın, bu faaliyetler doğrultusunda hedef listesine alındığı belirtildi. Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu ve bu durumun motivasyon kaybına neden olmaması için alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi.

Öte yandan MİT'in yaptığı bu operasyonla bugüne kadar Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Son dakika: PKK'nın 'merkez komite üyesi', MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

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