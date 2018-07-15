Son Dakika! Eren Bülbül'ü Şehit Eden, PKK'nın Karadeniz Bölge Sorumlusu Öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusunun öldürüldüğünü söyledi.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYORDU

Bakan Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Soylu şunları söyledi:

"Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü."

PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır.