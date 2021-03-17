Son dakika: PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
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Son dakika: PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

17.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:53
Son dakika: PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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