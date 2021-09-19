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Son dakika: PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu ikna yöntemiyle teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu ikna yöntemiyle teslim oldu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; Pkk terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Ayrıca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi. - ANKARA

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