Son dakika: PİYASALAR-Dolar 7.53 lira, euro 8.99 lira, sterlin 10.44 lirada

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Son dakika ekonomi haberi: Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, küresel düzeyde tahvil getirilerindeki artışın baskısıyla dövizler karşısında gerileyen lira, yeni güne de hafta başındaki düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, küresel düzeyde tahvil getirilerindeki artışın baskısıyla dövizler karşısında gerileyen lira, yeni güne de hafta başındaki düzeylere yakın başladı.

ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar.

Hazine Pazartesi günü, 10 yıllık gösterge tahvil ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihracına ilişkin ihaleleri düzenledi. Buna göre, değişken faizli 7 yıllık tahvilde dönemsel getiri yüzde 7.09, net satış 872.9 milyon lira, nominal teklif 1.0 milyar 401 milyon lira, 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 14.29, net satış 1.0 milyar 477.3 milyon lira, nominal teklif 2.0 milyar 994.3 milyon lira oldu.İhalelerde rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) sonuçları da; 7 yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 400 milyon lira, 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ıhracı öncesinde piyasa yapıcılara ROT satışı 500 milyon lira oldu. Değişken faizli 7 yıllık tahvilde ROT teklifi 676 milyon lira, kamulara satış olmadı, gösterge 10 yıllık tahvilde ROT teklifi 771 milyon lira, kamulara satış 600 milyon lira oldu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,553 ve 1,566 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.12 düşüşle 1,555.47 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.59 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5292 lira ve en yüksek 7.5496 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,euro en düşük 8.9818 lira ve en yüksek 9.0136 lirayı gördükten sonra, 8.99 – 9.00 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4446 lira ve en yüksek 10.5049 lirayı gördükten sonra 10.44 – 10.45 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19215 - 1.19398 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19322 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şöyle denildi: "Cuma günü olduğu gibi dün de işlem hacmi ve volatilite oldukça düşük kaldı. Çarşamba günü Fed, perşembe günü de TCMB'den gelecek kararların beklendiği piyasada bugün de sıkışık seyir devam edebilir. Dün de bahsettiğimiz gibi ABD'de teşvik paketi içerde de ekonomi reform paketi sonrası geriye kalan en önemli beklenti merkez bankalarından gelecek kararlar konumunda. "Endekste ilk desteğimiz 1,528 iken buranın altında trend desteğimiz bugün 1,492 seviyesinde bulunuyor. Bu trendin altına sarkılması endekste satış baskını şiddetlendirebilir. "Yukarıda ise 1,570 ve üzerinde tarihi zirvelerin bulunduğu 1,582 kritik dirençler olmaya devam ediyor. Bu seviyelerin geçilmesi ise zayıflayan teknik görünümün yeniden pozitife dönmesini sağlayabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı