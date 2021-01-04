Son Dakika | Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor (3)

'PARA YATIRMADIĞI TAKDİRDE İLİŞKİYİ AVCI'NIN EŞİNE ANLATACAĞINI SÖYLEDİ'

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, güvenlik ile koronavirüs tedbirleri nedeniyle tutuklu bulundukları

Afyonkarahisar T Tipi Cezaevinde'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Acılı anne- baba ile avukatları Rezan Epözdemir'in salonda hazır bulunduğu duruşmada Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren Tunç, tanık olarak dinlendi. SEGBİS aracılığıyla dinlenen Tunç, öldürülen genç kız ile katil zanlısı Avcı'nın 2,5 yıldır birlikte olduklarını öne sürerek, "Pınar'ı üç senedir tanıyorum. Yarım dönem ev arkadaşımdı. Ortadan kaybolmadan 10-15 gün önce Pınar beni arayıp, Cemal ile kavga ettiklerini söyledi. Cemal'in son kez kendisi ile buluşmak istediğini de anlattı. 2.5 yıldır birliktelerdi. Cemal'in kirayı ödediğini ve harçlık verdiğini söylüyordu. Pınar, Cemal'in kendisine para yatırmak zorunda olduğunu, yatırmadığı taktirde ilişkiyi Avcı'nın eşine anlatacağını da bana söyledi. Pınar, ortadan kaybolduktan sonra kardeşiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim" dedi.Mahkeme başkanı, tanık Ceren Tunç'a ilk ifadesiyle yeni anlatımındaki çelişkileri sordu. Bunun üzerine avukat Rezan Epözdemir, mahkeme başkanına itiraz etti. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e söz vermediğini söyleyince, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir' diyerek, salonu terk etti.'CEMAL'İN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI'Tanık Tunç'un anlattıkları üzerine söz verilen Pınar Gültekin'in kardeşi Sibel Gültekin ise, "Ablamın bursu vardı ve fotomodellik yapıyordu. Cemal'in evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldı. O dönemde ufak çaplı para yardımında bulunduğunu biliyorum. Ablam, Cemal'e, 'Peşimi bırakmazsan karına söylerim' diyordu" diye konuştu.MAHKEME HEYETİNİN REDDİNİ TALEP ETTİDaha sonra söz alan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, müvekkillerinin mahkeme heyetinin adalet dağıtmayacağını düşündükleri gerekçesiyle heyetin reddi talebinde bulundu.Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin de "Kızımı canlı canlı yaktılar. Bu tek başına bir kızdı. Bu adam dışarı çıkarsa yarın bir gün başkasını da yakar. Madem evliydi neden kızımın peşinden gitti? Sadece kızımızı değil bizi de yaktı" ifadelerini kullandı.'YAŞANANLAR NEDENİYLE PİŞMANIM'Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Hiç yalan söylemedim. Karşı tarafın avukatı televizyonlara çıkarak yalan yanlış bilgiler veriyor. Beni sürekli linç ediyorlar" dedi.Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise, "Olayla bağlantım yok. Neden yargılandığımı bile bilmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile reddi hakim talebinin görüşülmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI