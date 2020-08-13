Son Dakika | 'Pilavcı' görünümlü uyuşturucu satıcılarına operasyon Son dakika haberi: 'Pilavcı' görünümlü uyuşturucu satıcılarına operasyon Eyüpsultan'da polis ekipleri pilavcı görünümü dükkana uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Pilavcı' görünümlü uyuşturucu satıcılarına operasyon

İSTANBUL - Eyüpsultan'da polis ekipleri pilavcı görünümü dükkana uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da pilavcı görünümlü dükkanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan fiziki takip ardından polis ekipleri 28 Temmuz günü pilavcıya operasyon düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi. Operasyonda G.D.ve O.A.isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA